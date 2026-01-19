Succede di tutto in finale, la Coppa d’Africa è del Senegal! Lang e Lucca in partenza da Napoli, Malen fa sorridere Gasperini, Hermoso e Celik KO

Tempo di lettura 3 minuti

Seconda affermazione per i Leoni della Teranga dopo quella del 2021, finisce 1-0 contro il Marocco, si sblocca il mercato dei partenopei mentre a Torino match agrodolce per i giallorossi

Il Senegal la fa grossa. A Rabat contro i padroni di casa del Marocco vince la sua seconda Coppa d’Africa infrangendo il sogno marocchino che aspettava un successo nella competizione dal 1976. Una finale che ha un epilogo incredibile, surreale.

La gara si trascina sullo 0-0 sino al novantesimo. Nei minuti di recupero l’arbitro richiamato dal Var assegna un rigore al Marocco. Il Senegal e il c.t. Pape Thiaw non ci stanno ed escono dal campo per protesta nell’incredulità generale. Sadio Manè riesce a far tornare i propri compagni. Dal dischetto va Brahim Diaz quando siamo ormai ben oltre i 100 minuti di gioco. Il giocatore del Real Madrid tenta uno sciagurato cucchiaio che va a morire tra le braccia di Mendy. Nei supplementari arriva la rete senegalese siglata Pape Gueye. Sarà il gol decisivo per la vittoria finale. Sconforto terribile per tutto lo stadio di Rabat e per i giocatori del Marocco. Lacrime amare per Brahim Diaz che termina capocannoniere della competizione con 5 reti ma che porterà con sé l’immagine di quel penalty sbagliato. Dopo il 2021 ecco ancora Sadio Manè ad alzare il trofeo al cielo.

Il Napoli inizia il suo calciomercato invernale. Sono praticamente definite le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca. Il primo si trasferirà in prestito al Galatasaray mentre l’attaccante italiano dovrebbe accasarsi, con la stessa formula, al Nottingham Forest dove troverà un altro italiano, Savona, trasferitosi in estate dalla Juventus. Da stabilire gli eventuali riscatti per entrambi. È probabile che il tutto si concretizzerà dopo il match di Champions League contro il Copenhagen. Dopo potrà partire il mercato in entrata, Antonio Conte è ansioso di rimpinguare la sua rosa viste anche le numerose assenze. Tra i primi nomi fatti ci sono quelli di Sterling, Carrasco e Daniel Maldini.

Lucca e Lang sono in procinto di lasciare il Napoli dopo solo mezzo anno – Fonte eurosport.it

Bella vittoria della Roma a Torino contro i granata, successo che la porta al quarto posto in solitaria vista la concomitante sconfitta della Juventus a Cagliari. I sorrisi per Gasperini arrivano sicuramente dalla prestazione del nuovo acquisto Malen. L’olandese è andato subito in gol ed è sembrato già a suo agio con i compagni all’interno dei meccanismi giallorossi. Soprattutto ottima l’intesa con Dybala il quale ha siglato poi il 2-0. Note meno piacevoli arrivano dall’infermeria visto che Mario Hermoso ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo. Prima della partita si è fermato anche Celik che ha avuto un problema muscolare nel riscaldamento. Negli ultimi minuti si è visto anche l’altro nuovo acquisto Robinio Vaz.

Donyell Malen esulta dopo il gol al Torino – Fonte tuttoasroma.it

Glauco Dusso