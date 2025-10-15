Lautaro aggancia Crespo al quarto posto dei bomber argentini, tris dell’Italia su Israele, Paratici torna DS del Tottenham

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti dell’Inter ha raggiunto l’ex bomber grazie alla doppietta contro Porto Rico, il dirigente italiano torna agli Spurs, importante vittoria della nazionale che raggiunge praticamente di nuovo gli spareggi

Continua a stabilire record Lautaro Martinez, non solo con l’Inter ma anche con l’Argentina. Grazie alla doppietta contro Porto Rico infatti, il bomber nerazzurro ha raggiunto Crespo al quarto posto della classifica dei bomber più prolifici di sempre della storia dell’Albiceleste. Con 35 gol in 74 partite, Lautaro si colloca ora a -6 reti dal terzo posto di Aguero e a -20 dalla seconda piazza occupata da Batistuta. Irraggiungibile invece Messi a quota 114 gol in 195 presenze.

In Premier League un ritorno illustre, quello di Fabio Paratici al Tottenham. Paratici infatti è stato dirigente degli Spurs dal 2021 al 2023, avventura conclusa per via della squalifica per 30 mesi. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono entusiasta di tornare in un club che amo”.

Tornando alla nazionale, successo importante dell’Italia contro Israele. A Udine, gli Azzurri vincono 3-0 grazie alla doppietta di Retegui (primo gol su rigore e secondo con uno splendido tiro a giro) e ad una rete di Gianluca Mancini, la prima per lui in nazionale. I ragazzi di Gattuso raggiungono matematicamente gli spareggi, che il prossimo marzo decreteranno le restanti partecipanti al mondiale. Nelle ultime due occasioni, i playoff hanno condannato l’Italia all’eliminazione. La speranza è che questo terzo tentativo, anche grazie alla ritrovata unità di squadra, vada diversamente.

Luca Missori

