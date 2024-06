Calciomercato: è derby Roma-Lazio per Soulè, la Juve chiede 25 milioni

Tempo di lettura 1 minuto

Negli ultimi giorni anche i biancocelesti sono entrati nella bagarre per il talento argentino, insieme ai rivali cittadini ed al West Ham, i bianconeri però non vogliono svenderlo

Nonostante l’Europeo in corso, il calciomercato è entrato nel vivo anche in Italia. Uno dei nomi giovani più ambiti in questa sessione è senza dubbio quello di Matias Soulè, gioiellino della Juventus reduce da un’ottima stagione col Frosinone (11 gol e 3 assist in 36 presenze). Su di lui è forte l’interesse della Roma, ma negli ultimi giorni sul fantasista argentino si è inserita anche la Lazio. Il derby di mercato, con il West Ham a fare da terzo incomodo, rischia di dare il via ad un’asta da cui la Juventus vorrà ragionevolmente trarre il maggior vantaggio economico possibile. Soulé è infatti considerato cedibile dal club bianconero, che però chiede almeno 25 milioni di euro. Una cifra probabilmente troppo alta per Claudio Lotito e che sta facendo riflettere anche la Roma, impegnata a sondare altri giocatori con caratteristiche simili per rinforzare il reparto offensivo.

Luca Missori

