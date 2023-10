Italia: out Zaccagni e Provedel, convocato Orsolini

Tempo di lettura meno di un minuto

I due laziali hanno dato forfait dopo la partita vinta contro l’Atalanta e a giovarne è nuovamente l’esterno del Bologna

Il ct Luciano Spalletti perde due giocatori in vista dei match di qualificazione all’Europeo contro Malta ed Inghilterra: Mattia Zaccagni e Ivan Provedel. L’esterno è uscito malconcio dalla vittoria contro l’Atalanta per un problema alla caviglia mentre il portiere ha un dolore all’anca da qualche settimana e che si è acutizzato nel match di ieri. Al momento Spalletti, per sostituire Zaccagni, ha convocato Riccardo Orsolini che, come la scorsa sosta, non viene chiamato subito in nazionale nonostante l’ottimo periodo di forma.

L’Italia scenderà in campo sabato contro Malta e martedì contro l’Inghilterra, capolista del girone C.

