Panchine bollenti in serie B: Bari e Lecco esonerano Mignani e Foschi

Tempo di lettura 1 minuto

Giornata di decisioni importanti nel torneo cadetto, saltano due allenatori che pagano un inizio infelice di campionato, ora è attesa per i successori

Iniziano a saltare le prime panchine in serie B. Un lunedì rovente per quanto riguarda gli allenatori. Il Bari ha deciso di sollevare dall’incarico Michele Mignani, artefice della risalita in cadetteria e di un gran campionato scorso. L’inizio di stagione, però, è stato poco lusinghiero. Nonostante una sola sconfitta, i sette pareggi e l’unica vittoria sono bastati alla dirigenza per decidere di cambiare. I tifosi accusano la proprietà dello scarso mercato, fatto sta che a pagare è l’allenatore. Quasi fatta per l’arrivo di Pasquale Marino come successore, si attendono i comunicati. In alternativa pronto Luca D’Angelo.

Luciano Foschi ormai ex tecnico del Lecco – Fonte gianlucadimarzio.com

Si cambia anche in Lombardia. La neopromossa Lecco ha deciso di separarsi dal tecnico della promozione Luciano Foschi. Un disastro le prime giornate di torneo per lui e i suoi ragazzi, iniziato anche in ritardo per via delle decisioni sui ripescaggi. Un solo punto in sei partite, questo il ruolino del Lecco. La dirigenza vuole dare una scossa all’ambiente ed andrà alla ricerca del nuovo mister. I nomi più gettonati sono Zaffaroni, Liverani e Aglietti. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso