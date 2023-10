Dybala si ferma ancora ma non è grave, il Napoli perde Anguissa

Tempo di lettura 1 minuto

Infortunio al ginocchio per l’argentino durante il match di campionato contro il Cagliari, il centrocampista azzurro si ferma per un problema muscolare

Neanche il tempo di godersi la vittoria in quel di Cagliari che la Roma deve subito fare i conti con l’infermeria. Paulo Dybala, infatti, si è fermato durante Cagliari-Roma per una distorsione al ginocchio sinistro. I primi segnali erano preoccupanti ma dopo gli esami effettuati in seguito i giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo. Nessuna lesione, solamente uno stiramento al legamento collaterale. Tempi più brevi, dunque, che saranno monitorati nei prossimi giorni vista anche la sosta per le nazionali.

Anguissa in panchina con la coscia sinistra fasciata – Fonte calcionapoli24.it

A Napoli non possono proprio sorridere. Dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina ecco l’infortunio occorso a Zambo Anguissa. Il giocatore uscito anzitempo dal match ha riportato un problema muscolare lasciando il posto a Raspadori. Nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti per capire la gravità dell’accaduto. In soccorso dei partenopei arriva la pausa per riordinare le idee e dare il tempo agli infortunati di riprendersi.

Glauco Dusso