Italia col cuore in una partita pazza, ma quanti errori: vittoria con Israele 4-5

Gli azzurri vincono un match pazzo che finisce complessivamente con ben nove gol segnati. Addirittura due autogol

Vittoria da pazza Italia, ma poteva andare sicuramente meglio. Soprattutto perché, come ormai già noto e dichiarato, in un girone di qualificazione, a volte, solamente vincere non basta per assicurarsi un posto in “paradiso”. Ma avendo una nazionale in ricostruzione e con un nuovo CT, al momento bisogna farcelo bastare. L’Italia di Rino Gattuso, ieri sera sul neutro di Debrecen, ha vinto una partita incredibile contro Israele, terminata 4-5. Un match ricco di colpi di scena, vinto sì grazie al cuore, ma dopo una girandola di errori/orrori clamorosi.

Israele-Italia ha visto la bellezza, “nostro” malgrado, di due autogol: uno di Manuel Locatelli ad inizio partita (1-0 israeliano) e uno di Alessandro Bastoni (il momentaneo 3-4). Ma non solo. La quarta partita della Nazionale in queste qualificazioni, nonché la seconda uscita di Rino Gattuso da CT, ha confermato una volta per tutte che l’Italia ha finalmente trovato il centravanti: Moise Kean. Doppietta da urlo per la punta della Fiorentina, capace di riprendere per due volte Israele segnando prima l’1-1 e poi il 2-2. Successivamente, in gol pure Politano, Raspadori e infine il 5-4 di Sandro Tonali, in rete, per fortuna, dopo il 4-4 incredibile di Dor Perets (ex Serie A e autore anche di lui di una doppietta). Per ora va bene così, ma per andare al Mondiale serve altro.

Israele-Italia 4-5: 16′ aut. Locatelli, 40′ e 54′ Kean, 52′ e 89′ Dor Perets, 58′ Politano, 81′ Raspadori, 87′ aut. Bastoni, 91′ Tonali

Sandro Caramazza

Fonte foto: gazzetta.it