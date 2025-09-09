Le ultime sui big match del weekend di Serie A

Tempo di lettura 4 minuti

Juventus-Inter, Fiorentina-Napoli e Milan-Bologna illumineranno la terza giornata del nostro campionato. News e commento per ognuna di queste 6 squadre

La settimana che riporta la Serie A sui nostri schermi è iniziata. In programma, nella terza giornata di Serie A, troviamo 3 big match: il derby d’Italia tra Juventus e Inter, Fiorentina-Napoli e Milan-Bologna. In questo articolo analizzeremo la sfida e come ci arrivano le squadre.

Andando in ordine cronologico la prima gara di cui andiamo a trattare è la super sfida tra bianconeri e nerazzurri, che si giocherà sabato alle 18. Si tratta del primo derby d’Italia da allenatori per Igor Tudor e Cristian Chivu che lo hanno disputato solo da giocatori. Proprio per questo è completamente inutile prendere da esempi le gare della passata stagione dato che in panchina sedevano Thiago Motta e Simone Inzaghi. La Juventus arriva a punteggio pieno dopo aver vinto con Parma e Genoa (2-0 e 0-1) anche se, come normale che sia, non ha convinto per tutti e 180 i minuti di gioco. Tudor dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Genoa con la sola eccezione di Conceicao, che si è infortunato in nazionale. Per sostituirlo uno tra Koopmeiners, Openda e Vlahovic. L’Inter deve invece rifarsi dopo il passo falso contro l’Udinese per non perdere, sin da subito, troppo terreno dalla vetta. Chivu dovrebbe lanciare il nuovo arrivato Akanji e confermare i restanti 10 per cercare una vittoria che, contro la Juve, manca da febbraio 2024 (1-0 a San Siro). Mi aspetto una gara equilibrata ma che possa regalare emozioni e colpi di scena.

Subito dopo il derby d’Italia ci sarà la sfida tra Fiorentina e Napoli. La Viola cerca la prima vittoria in campionato dopo i due pareggi contro Cagliari e Torino (1-1 e 0-0). Lo stop di Gudmundsson costringe Stefano Pioli a cercare delle alternative: Dzeko o Piccoli insieme a Kean sopportati, probabilmente, da Ndour. Sicuramente non sarà semplice per la Fiorentina affrontare i campioni d’Italia che sono, ovviamente, a punteggio pieno. Il Napoli ha superato agilmente il Sassuolo con i gol di McTominay e De Bruyne mentre ha faticato più del dovuto con il Cagliari (1-0 al 95′ di Anguissa). Conte dovrà per forza cambiare qualcosa visto l’infortunio di Rrahmani, poi ci sono i rientri di Olivera e Buongiorno e l’arrivo dal mercato di Rasmus Hojlund. Prevedo una gara molto divertente e anche con qualche gol.

Chiudiamo l’articolo parlando della “rivincita” dell’ultima finale di Coppa Italia, Milan-Bologna, che si disputerà domenica alle 20:45. Si affrontano due squadre appaiate in classifica, entrambe con 3 punti, e che vogliono aprire una striscia positiva dopo la vittoria nell’ultima. I rossoneri, dopo aver perso all’esordio con la Cremonese per 1-2, hanno sconfitto il Lecce 0-2 ma lasciando ancora delle perplessità. Sicuramente Allegri ha bisogno di tempo per trovare la quadra ma ci si aspettava di più dal Milan in queste prime uscite. Leao proverà a recuperare in tutti i modi possibili, pronto Gimenez in caso di forfait, mentre scalpita per una maglia da titolare il nuovo arrivato Adrien Rabiot. Percorso simile per il Bologna di Italiano che non ha per niente convinto contro la Roma (1-0 con gol di Wesley) ma che poi ha rialzato la testa sconfiggendo il Como grazie alla rete del solito Orsolini. Solito ballottaggio tra Miranda e Lykogiannis mentre lo stop di Pobega apre le porte alla titolarità di Lewis Ferguson. Sulla trequarti più Odgaard di Fabbian insieme a Orsolini e Cambiaghi dietro Castro. Partita difficile da pronosticare ma il rischio di un pareggio è molto alto.

