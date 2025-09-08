L’Italia all’esame Israele, Onana e Adli: il mercato non si ferma! Brutte notizie per Conte, si ferma Rrahmani

Tempo di lettura 2 minuti

Gattuso alla sua seconda gara con gli azzurri che diventa decisiva, in Turchia e Arabia Saudita si continua a comprare mentre il Napoli maledice la pausa per le nazionali

Ancora in essere le qualificazioni al prossimo mondiale. L’Italia di Gattuso questa sera affronterà il secondo impegno, sicuramente più ostico del precedente. Sul campo neutro di Debrecen sfida all’Israele che precede gli azzurri in classifica di una posizione, di una gara e di tre punti. Partita fondamentale per iniziare ad accorciare almeno sulla formazione del c.t. Ben Shimon. Per quanto riguarda la formazione le uniche novità potrebbero essere una romanista e una juventina. Possibile chance per Mancini al posto di Calafiori e Locatelli in luogo di Zaccagni. Davanti confermatissimi Kean e Retegui. Vietato sbagliare.

Nel frattempo non si ferma il mercato nei Paesi in cui è ancora aperto. Fa sensazione il passaggio in prestito secco di Andrè Onana al Trabzonspor. Il portiere visto il feeling mai nato con Ruben Amorim si trasferisce in Turchia per cambiare aria e giocare titolare. Intanto anche Yacine Adlin cambia aria. Il centrocampista ormai ex Milan si trasferisce in Arabia Saudita. Sarà l’Al-Shabab la sua prossima squadra dove percepirà 6 milioni con un contratto triennale, alla società rossonera 7 milioni più 1 di bonus.

Dopo il flop con il Manchester United Onana riparte dal campionato turco – Fonte strettynews.com

Infine brutte notizie per Antonio Conte. Dai ritiri delle nazionali arriva la notizia dell’infortunio di Amir Rrahmani. Il difensore si è bloccato durante il match tra il suo Kosovo e la Svizzera. Per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, così come recita l’esito degli accertamenti. Il guaio lo terrà fuori per almeno quasi un mese. Scalda i motori dunque Sam Beukema, grande investimento estivo dei partenopei pronto al suo debutto contro la Fiorentina alla ripresa della serie A.

L’Infortunio di Rrahmani nel match tra Svizzera e Kosovo – Fonte calcionapoli24.it

Glauco Dusso