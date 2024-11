Intervento riuscito per Jovic, sarà ai box per un mese

L’attaccante ex Real Madrid si è operato in giornata per risolvere la pubalgia. Tornerà a Milanello la prossima settimana

Il Milan perde Luka Jovic. L’attaccante soffre da tempo di pubalgia e in giornata si è operato in Serbia per risolvere questo problema. Come comunicato dal Milan stesso, i tempi di recupero saranno di circa un mese con il serbo che resterà in patria per 8 giorni in convalescenza prima di tornare a Milanello e iniziare il percorso riabilitativo. La speranza di Fonseca è che, dopo questo periodo di stop, Jovic possa essere finalmente a disposizione e aiutare il Milan a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina