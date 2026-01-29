Inter vicina a Diaby, sondaggio della Roma per Sulemana mentre l’Al-Hilal vuole Ekhator

Tempo di lettura 1 minuto

Per il francese serve solo il sì del fondo PIF, i giallorossi hanno chiesto informazioni per l’attaccante in uscita dalla Dea e Simone Inzaghi apprezza il giovane del Genoa

L’Inter è molto vicina all’acquisto di Moussa Diaby, esterno francese in forza all’Al-Ittihad. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore che si ridurrebbe l’ingaggio (al momento guadagna 12 milioni l’anno) ma manca il sì del fondo PIF. Gli arabi non sono convinti della proposta dell’Inter (prestito con diritto di riscatto) e vorrebbero prima trovare un sostituto. Il giocatore sta comunque spingendo per trasferirsi all’Inter dato che ha rifiutato altre offerte provenienti dalla Premier League.

La Roma ha sondato la situazione di Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. Il giocatore non ha convinto in questi primi mesi a Zingonia e sembrerebbe destinato a lasciare la Dea in questa sessione di mercato. I giallorossi al momento hanno solo chiesto informazioni senza entrare nel dettaglio dell’operazione. Vedremo in queste ultime giornate di calciomercato come andrà a finire questa situazione.

Il Genoa rischia di perdere Ekhator. Il giovane attaccante ha attirato l’interesse dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi che ora sembra intenzionato ad acquistarlo. Ekhator in stagione è partito dall’inizio in sole 4 occasioni e potrebbe valutare di trasferirsi in Arabia. Qualora il Genoa cedesse anche lui, sarebbe il terzo prodotto del settore giovanile ad andare via in pochi mesi (Ahanor in estate all’Atalanta e Venturino recentemente alla Roma).

