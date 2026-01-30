Sorteggio playoff Champions League: Bodo/Glimt-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta e Galatasaray-Juventus. In Europa League sarà Brann-Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

Sorteggio che potenzialmente è risultato positivo per le italiane, ma il cammino avuto sin qui non lascia spazio alla tranquillità, guadagnarsi gli ottavi di coppa, non sarà comunque una passeggiata per nessuna delle nostre formazioni

L’Inter trova gli indemoniati vichinghi del Bodo/Glimt che, soprattutto nelle ultime gare, hanno giustiziato formazioni di assoluto livello come Manchester City e Atletico Madrid. La società nerazzurra non ha certo bisogno di consigli, ma la tenuta atletica dei calciatori norvegesi è sicuramente il lato da tenere in maggior considerazione. La nuova Atalanta di Palladino deve ancora trovare una sua reale e definitiva dimensione e quindi è assolutamente improponibile un pronostico, anche per la caratura del Borussia Dortmund che, come da carattere teutonico, non molla mai! La Juventus troverà i turchi del Galatasaray e Mister Spalletti potrà salutare Victor Osimhen che tanto comodo gli farebbe in bianconero! In Europa League, il Bologna ritrova il Brann che ha già affrontato, in casa, nella fase campionato. I norvegesi erano usciti imbattuti (0-0) dal Dall’Ara, seppur va considerato che il Bologna giocò un’ora in 10 uomini e, comunque, dominando.

Luigi A. Cerbara