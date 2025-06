Semifinale UEFA Nations League: Spagna-Francia 5-4

Tempo di lettura 3 minuti

A Stoccarda si sono sfidate le due nazionali con il più elevato tasso tecnico del vecchio continente e ne è scaturita una gara scoppiettante con tante reti e giocate di pregevole fattura. La Roja vola in finale dove troverà il Portogallo di Cristiano Ronaldo che ha battuto, nell’altra semifinale, la Germania 2-1 in rimonta

Spettacolo vero al Mercedes-Benz Arena, dove Spagna e Francia si sono affrontate a viso aperto e fatto divertire i tanti spettatori presenti, in una gara emozionante e ricca di goal. La giovane Spagna di Luis de la Fuente, un allenatore che non è certamente avvezzo alla sconfitta, si fa rispettare e mette subito in chiaro chi gestirà la gara e dopo alcune battuta di studio, colpisce al 23′ con Nico Williams e al 25′ con Mikel Merino, un uno-due che nel pugilato lascia il segno ed in effetti lo fa anche sul prato verde, perché il primo tempo finirà proprio così, con la Francia incapace di andare oltre qualche schermaglia senza però spaventare veramente gli spagnoli. Il secondo tempo è sulla falsa riga del primo, con la Spagna che va in goal come fosse la cosa più naturale del mondo. Segnano Lamine Yamal su rigore al 54′ e Pedri solo un minuto dopo. La fortuna dei francesi si chiama Kylian Mbappé che si procura e realizza un calcio di rigore al 59′, ma la vera buona sorte ha un altro nome e cioè quello di Rayan Cherki, classe 2003 che fa il suo esordio in nazionale al 63′ e cambia letteralmente il volto della partita, anche se, cronologicamente arriva prima il 5-1 con il secondo goal della serata per Yamal al 67′. Come dicevamo la sorte gira e al 79′ un gran goal, con un tiro da fuori area, di Cherki porta il risultato sul 5-2, seguito dall’autogoal di Vivian al 84′ e dal 5-4 di Kolo Muani al 90’+3 su assist, sempre di Cherki; sentiremo sicuramente parlare di questo ragazzo, tra l’altro cercato dal Manchester City. Come accennato la gara è stata sin da subito nelle mani delle giovani furie rosse che, forse, hanno leggermente mollato la presa sul 5-1 sicuri di portare a casa un gran successo e questo eccesso di confidenza, si sa, nel calcio si paga. Strategicamente va sottolineata l’imprudenza del CT francese Deschamps che, spesso tacciato di arroganza tattica, non si è smentito nemmeno in questa occasione perché, nonostante alcune importanti defezioni, ha schierato uno spavaldo 4-2-3-1 che, contro una Spagna sbarazzina e tecnicamente eccezionale, sarebbe stato sin troppo facile prevedere, per qualsiasi addetto ai lavori, potesse condurre ad una débâcle (per dirla proprio alla francese).

Fonte foto: tio.ch

Luigi A. Cerbara