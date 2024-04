Champions League: il Barcellona è fuori anche dal Mondiale per club, ci va l’Atletico Madrid

Tempo di lettura 1 minuto

Per i blaugrana doppia delusione dalla serata di ieri, i catalani non parteciperanno al nuovo formato del trofeo Fifa

Quella di ieri è stata una serata da dimenticare per il calcio spagnolo ed in particolare per il Barcellona. La formazione di Xavi,infatti, aveva vinto il quarto di finale d’andata in casa del Paris Saint-Germain per 3-2, era passata in vantaggio anche nel primo tempo della sfida di ritorno, ma dopo l’espulsione di Araujo è crollata perdendo per 4-1. I blaugrana, a causa di questo pesante k.o., ora sono fuori non solo dalla Champions League, ma anche dalla nuova edizione del Mondiale per club, che si disputerà negli Stati Uniti a giugno dell’anno prossimo. Ci andrà, insieme al Real Madrid, l’Atletico Madrid, anch’esso estromesso dalla Champions ieri sera per mano del Borussia Dortmund. Una magra consolazione per i Colchoneros.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)