Inter forza 5! Il Sassuolo ufficializza Matic e il Pisa si avvicina al colpo Stengs

Tempo di lettura 2 minuti

I nerazzurri hanno debuttato alla grande in Serie A, rifilando una manita al Torino, rispondendo dunque alle vittorie di Napoli, Juventus e Roma. Sul mercato, Grosso accoglie il campione serbo e i toscani sono ad un passo dall’olandese

C’era parecchia curiosità di vedere all’opera la prima Inter di Cristian Chivu. Il debutto dei vice campioni d’Europa e d’Italia è stato impeccabile. Un 5-0 sonoro per i nerazzurri contro un Torino inerme. Una prova schiacciante della Beneamata, che ha mostrato tutto il suo potenziale, ma anche il Toro ci ha messo del suo, attraverso degli errori clamorosi, terzo e quinto gol gol subìto. Chivu entra nella storia dell’Inter: è il primo allenatore della storia nerazzurra a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri firmando una vittoria con almeno 5 gol di scarto.

Passando al capitolo mercato: in mattinata, il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Nemanja Matic. Il serbo è approdato da svincolato dopo l’esperienza al Lione firmando un contratto di un anno con opzione per il secondo. Per lui si tratta di un ritorno in Serie A, dopo l’esperienza con la maglia della Roma. L’ex United e Chelsea, tra le altre, andrà a rafforzare il centrocampo di Fabio Grosso, sia in termini di qualità che di leadership ed esperienza.

A proposito di giocatori stranieri in Italia, si avvicina all’approdo in Serie A e al Pisa anche Calvin Stengs. L’attaccante olandese è in arrivo dal Feyenoord con la formula del prestito con diritto di riscatto a sette milioni di euro. Rinforzo sicuramente non banale per mister Alberto Gilardino, che all’esordio in Serie A sulla panchina dei toscani ha trovato un ottimo pareggio contro l’Atalanta a Bergamo per 1-1.

Sandro Caramazza

Fonti foto: corriere della sera, gazzetta, tuttosport