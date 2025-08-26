Calciomercato: la Roma chiude Ziolkowski e tratta George, Cremonese su Vardy, il Napoli insiste per Hojlund

Tempo di lettura 2 minuti

I giallorossi ingaggiano il difensore polacco e ora puntano anche al giocatore del Chelsea, a Cremona tentano il colpaccio con l’ex Leicester, mentre Conte spera di rinforzare ancora l’attacco

Le ultime settimane di calciomercato sono storicamente sempre le più movimentata, mentre il campionato inizia, le squadre cercano di comporsi colmando le lacune tecniche e di rosa che le caratterizzano. La Roma ad esempio ha appena chiuso per il centrale di difesa Jan Ziolkowski. Il giocatore polacco è stato acquistato per 6 milioni di euro dal Legia Varsavia e arriverà a Roma venerdì. Un rinforzo importante per il reparto difensivo di Gasperini, che in attacco invece spera nell’arrivo di Tyrique George del Chelsea, essendo ormai quasi sfumato Sancho. Il giovane talento dei Blues, classe 2006, è conteso da diverse squadre, con Massara che vorrebbe strapparlo ai londinesi a titolo definitivo. Si tratta.

(Fonte immagine: Goal.com)

Dalle parti di Cremona invece prende piede una suggestione che potrebbe tramutarsi in un inatteso colpo di mercato. La Cremonese infatti è interessata a Jamie Vardy, ex attaccante del Leicester ora svincolato. Il bomber inglese, ormai 38 enne, dopo una vita in Premier League con indosso la maglia delle Foxes, potrebbe essere tentato di chiudere la sua carriera proprio in Serie A. Solo pochi giorni però per concludere l’affare.

(Fonte immagine: Goal.com)

Infine veniamo al Napoli, che dopo l’infortunio di Lukaku, che starà fuori per circa quattro mesi, cerca rinforzi in attacco. Il prescelto, ormai da settimane, è Rasmus Hojlund. Dopo una lunga trattativa, il club partenopeo sembra aver convinto il Manchester United con la formula del prestito oneroso (di circa cinque milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Decisiva, come accade spesso in questi casi, la volontà del giocatore.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)