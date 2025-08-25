Il Bologna perde Immobile e Casale, il Como respinge i 70 milioni del Tottenham per Nico Paz, Inter ora tocca a te!

Tempo di lettura 2 minuti

Oltre alla sconfitta i felsinei si portano da Roma due infortuni mentre i lariani rispediscono al mittente l’offerta monstre per il proprio gioiello. Infine i nerazzurri chiudono il programma della prima di serie A stasera contro il Torino

Piove sul bagnato in casa Bologna. Sconfitto dalla Roma e falcidiato dagli infortuni. All’Olimpico dura pochissimo la gara del rientro in serie A di Ciro Immobile. L’attaccante lascia anzitempo il terreno di gioco riportando una lesione al retto femorale destro che lo terrà fermo per due mesi. Lesione al bicipite femorale destro per Casale. Per quest’ultimo, però, circa un mese di stop essendo il guaio di grado più basso.

Il Como dopo la brillante vittoria sulla Lazio fa la voce grossa sul mercato. Il Tottenham vuole Nico Paz, autore di una straordinaria rete e di un assist ieri pomeriggio. La dirigenza lombarda ha però rispedito al mittente l’offerta che ammontava in totale a 70 milioni. Nel frattempo i lariani si sono fatti avanti con il Milan per Alex Jimenez. Le parti stanno trattando per un prestito.

Infine alle 20.45, dopo Udinese-Verona del pomeriggio, si chiuderà la prima giornata di serie A. L’Inter sarà l’ultima a scendere in campo quando a San Siro ospiterà il nuovo Torino di Marco Baroni. Assenti Calhanoglu e Pio Esposito per squalifica, la squadra titolare dovrebbe ricalcare quella vista nello scorso campionato. L’unica differenza sarà l’esordio di Petar Sucic al posto del turco. Davanti la ThuLa. Granata che potrebbero lanciare dal primo minuto Giovanni Simeone.

