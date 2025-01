Inter, esami svolti per Correa e Calhanoglu

Tempo di lettura meno di un minuto

Il club nerazzurro ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante argentino e del centrocampista turco. Per entrambi escluse lesioni muscolari

Doppi esami oggi in casa Inter per capire le condizioni di Joaquin Correa e Hakan Calhanoglu. Per il Tucu, gli esami medici effettuati presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno rivelato un’elongazione al soleo della gamba sinistra. Questo tipo di infortunio richiede attenzione e un periodo di recupero che verrà valutato giorno per giorno. La società ha comunicato che Correa sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. Per Calhanoglu lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata costantemente. Entrambi dovrebbero saltare la sfida contro il Venezia di domenica pomeriggio alle 15.

Sandro Caramazza

Fonte foto: cm.com