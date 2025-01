Inter, torna Thuram mentre si ferma Bisseck

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore ha una distrazione muscolare che ha accusato durante il derby di Supercoppa Italiana

Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan, l’Inter deve rialzarsi e intende farlo nella prossima gara di campionato contro il Venezia. Per questa partita, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Yann Bisseck a causa di una distrazione muscolare accusata in Arabia. Il difensore resterà ai box per 2 settimane, l’inter spera di recuperarlo per il derby di inizio febbraio. Tornano a disposizione invece Marcus Thuram, che si candida per una maglia da titolare, e Benjamin Pavard, assente da fine novembre. Ancora ai box Acerbi, Calhanoglu e Correa (clicca qui per saperne di più).

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina