Inter e Napoli fanno la conta per la Champions League, Marocco campione del mondo under 20, Potter nuovo c.t della Svezia

Tempo di lettura 2 minuti

Arrivano le coppe europee, i primi impegnati sono nerazzurri e partenopei che devono fare i conti con qualche assenza, nel frattempo i nordafricani battono l’Argentina nella rassegna mondiale dei giovani mentre gli scandinavi scelgono la loro guida tecnica

Di umore diametralmente diverso in campionato, Inter e Napoli si concentrano sulla Champions League. I preparativi dei match con Union Saint-Gilloise e PSV Eindhoven proseguono e le due formazioni analizzano chi potrà essere a disposizione. Per quanto riguarda Chivu non potrà sicuramente schierare Marcus Thuram e Darmian, nonchè il terzo portiere Di Gennaro. Le attenzioni sono ovviamente sull’attaccante francese che sta migliorando ma non verrà rischiato. Davanti, quindi, tre punte a disposizione, starà al mister interista decidere chi schierare. Antonio Conte, invece, recupera McTominay mentre Hojlund dovrà ancora saltare il turno per l’affaticamento muscolare che gli è costato il match di Torino. Ovviamente assenti anche Lobotka, Rrahmani e Lukaku.

Incredibile in Cile. Il Marocco under 20 è il nuovo campione del mondo di categoria. Si tratta della prima affermazione per i nordafricani che dimostrano la bontà del lavoro svolto con il settore giovanile. Nella finale di Santiago superata niente meno che l’Argentina, nota per sfornare a getto continuo talenti di classe cristallina. Finisce 2-0 dunque per il Marocco che ringrazia la doppietta di Zabiri e una gara gagliarda contro un’albiceleste sottotono e controllata senza problemi dagli avversari. Una giornata storica per il calcio marocchino.

Festa marocchina per la vittoria del mondiale under 20 – Fonte corriere.it

Infine cambiano non solo le panchine dei club. Dopo il divorzio da Jon Dahl Tomasson la Svezia ha deciso di affidare il ruolo di commissario tecnico a Graham Potter, da poco esonerato dal West Ham. I recenti pessimi risultati nelle qualificazioni al prossimo mondiale hanno spinto la federazione svedese al cambio in panchina. L’obiettivo per il nuovo c.t. è quello di migliorare i risultati e centrare l’ingresso nei playoff. Poi eventualmente ci si giocherà tutto negli spareggi per tentare un’insperata qualificazione alla rassegna nordamericana dell’anno prossimo.

Graham Potter nuovo c.t. della Svezia – Fonte tio.ch

Glauco Dusso