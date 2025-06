Inter: addio ad Ernesto Pellegrini, storico presidente, aveva 84 anni

Tempo di lettura 2 minuti

Era stato alla guida del club nerazzurro per undici anni, dal 1984 al 1995, prima di cedere il timone a Massimo Moratti, l’Inter giocherà la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio

Proprio in un giorno speciale per la sua Inter, quello della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il club nerazzurro saluta uno dei suoi storici presidenti: Ernesto Pellegrini. Nato a Milano il 14 dicembre del 1940, Pellegrini si è affermato come imprenditore nel settore della ristorazione negli anni del boom economico. Ancora oggi, la sua Pellegrini S.p.A. offre servizi di ristorazione collettiva e commerciale, welfare aziendale, distribuzione automatica, nonché di pulizia e sanificazione ambientale.

A livello calcistico è stato un grandissimo tifoso dell’Inter, di cui è diventato presidente nel 1984 rilevando la società da Ivanoe Fraizzoli. La sua gestione è durata undici anni e tra i suoi successi più importanti vanno citati lo Scudetto dei record del 1989 (vinto con 58 punti, primato assoluto della Serie A nell’epoca dei due punti a partita), la Supercoppa Italiana sempre dello stesso anno e le due Coppe Uefa conquistate nel 1991 e nel 1994. La prima di queste, vinta contro la Roma, interruppe un digiuno europeo che durava da 26 anni. Pellegrini è ricordato anche come il presidente dei “tedeschi”, visto che sotto la sua gestione arrivarono a Milano campioni del calibro di Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme.

Nel 1995 poi la cessione della società a Massimo Moratti, anche se non era più presidente, Pellegrini ha continuato negli anni a sostenere la sua Inter con la passione e la costanza di sempre. Sempre vicino alla squadra, nei momenti belli e in quelli brutti, anche in quest’ultimo anno. Un legame vissuto con eleganza ed ironia, ma allo stesso tempo tanto attaccamento. Nel 2020 infine, l’inserimento meritato nella Hall of Fame del club nerazzurro, con i giocatori che stasera, nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, giocheranno con il lutto al braccio.

Nel marzo del 2018, in occasione del Galà per i 110 anni dalla nascita dell’Inter, Pellegrini rilasciò un’intervista a Passionedelcalcio.it: CLICCA QUI per leggerla.

Tutta la redazione si unisce al dolore per la sua dipartita e porge sentite condoglianze alla sua famiglia, ciao Ernesto!

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)