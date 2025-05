Inter Primavera campione d’Italia 2024/25

Tempo di lettura 1 minuto

Nella finale disputata al Viola Park di Bagni a Ripoli (Fi), i giovani nerazzurri battono 3-0 la Fiorentina e si aggiudicano l’undicesimo scudetto (record assoluto) della loro storia

Partita accesa al Viola Park che viene sbloccata dai nerazzurri di Mr Zanchetta alla loro prima vera occasione, al 21′ con Bovo che mette in rete una palla respinta dalla traversa dopo un colpo di testa di Re Cecconi. La Fiorentina di Galloppa ci prova nell’arco di tutta la gara, ma la fase difensiva è il vero punto di forza dell’Inter che non consente ai viola di essere realmente pericolosi se non al 76′ quando costringono ad un doppio intervento il portiere Calligaris su tiro di Braschi e ulteriore ribattuta di Balbo. Le successive reti nerazzurre di Berenbruch all’81’ e di Lavelli all’88’ chiudono definitivamente il discorso. Va in archivio la stagione del Campionato Primavera 2024/25 e con esso anche un’avventura, un cammino di crescita per tanti giovani calciatori che da domani potranno intraprendere un nuovo percorso avendo l’opportunità di fare il salto tra i grandi.

Fonte foto: canteraviola.com

Luigi A. Cerbara