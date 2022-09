Infortunio Maignan: il portiere torna a Milano

L’estremo difensore francese è uscito anzitempo dalla sfida di ieri contro l’Austria per via di un problema al polpaccio

Mike Maignan non sarà a disposizione della Francia per la gara di Nations League contro la Danimarca. Il portiere infatti ha rimediato un infortunio al polpaccio che tiene in apprensione il Milan in vista della ripresa del campionato. Il portiere ha accusato una fitta che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e che lo costringerà a tornare a Milano per gli esami del caso. Milan sfortunato in questa pausa visti anche gli stop di Theo Hernandez e Tonali che salteranno sicuramente l’Empoli e punteranno a tornare per l’importante sfida di Champions League contro il Chelsea. In Nazionale intanto il commissario tecnico Deschamps ha rimpiazzato Maignan con l’esperto Mandanda del Marsiglia.

Fonte foto: milanews24.com

Alessandro Fornetti