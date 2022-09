Simone Inzaghi, fiducia fino al Mondiale

Nell’incontro con la dirigenza nerazzurra è stato dato altro tempo all’allenatore che però deve cambiare marcia

Simone Inzaghi sta passando probabilmente il periodo peggiore della sua permanenza all’Inter viste le tre sconfitte su sette match di campionato a cui si aggiunge quella in Champions League contro il Bayern Monaco. Il tecnico si è incontrato ieri con la dirigenza che gli ha ribadito fiducia almeno fino alla pausa per il Mondiale, con l’obiettivo però di cambiare marcia visto che finora i risultati ottenuti sono stati insoddisfacenti. L’Inter in questo inizio di stagione ha vinto solo i match in cui di fatto era altamente favorita, mentre nel derby, contro la Lazio e contro un Udinese in gran forma sono arrivate solo delusioni. La sfida alla Roma dopo la sosta sarà importante per non perdere troppo terreno dalla vetta.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti