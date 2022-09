Stasera Italia-Inghilterra: tanti forfait per gli azzurri

La Nazionale dovrà affrontare gli inglesi per la quinta gara della fase a gironi di Nations League

Italia-Inghilterra non è mai una partita qualunque anche se i fasti dell’Europeo sembrano lontani per gli azzurri. Stasera è in programma una sfida importante per entrambe le compagini in Nations League; per l’Italia una vittoria sarebbe un bel passo avanti in vista della comunque decisiva sfida contro l’Ungheria mentre per l’Inghilterra vincere significherebbe abbandonare l’ultima posizione. Il commissario tecnico Mancini dovrà fare a meno di molti calciatori inizialmente convocati: oltre a Pellegrini, Politano, Tonali e Verratti sarà indisponibile anche Ciro Immobile per un problema fisico dell’ultima ora, mentre sono stati mandati in tribuna anche Provedel, Mazzocchi, Gatti e Cancellieri. Un’Italia dunque con non molte risorse, ma che dovrà necessariamente vincere davanti al pubblico di San Siro.

Fonte foto: calcioefinanza.it

Alessandro Fornetti