Infortunio al piede per Fullkrug, out un mese, due turni di squalifica a Conte, Juve su Bernardo Silva per giugno

Il centravanti rossonero ha accusato un problema al dito di un piede e non tornerà prima di trenta giorni, il tecnico del Napoli fermato per due giornate, mentre il centrocampista portoghese potrebbe arrivare a zero a Torino la prossima estate

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Niclas Fullkrug con la maglia del Milan. Il giocatore tedesco, preso in questo mese per rinforzare il reparto offensivo rossonero, ha rimediato un infortunio al dito del piede e stando a quanto stabilito dagli esami strumentali dovrà stare fermo per circa un mese. Allegri dunque non lo avrà a disposizione almeno per cinque partite di campionato, quelle contro Como, Lecce, Roma, Bologna e di nuovo Como. Fullkrug proverà dunque a rientrare verso metà febbraio per essere a disposizione nella trasferta contro il Pisa.

In casa Napoli invece c’è da registrare l’inevitabile squalifica comminata ad Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata domenica sera contro l’Inter a San Siro. Il tecnico pugliese ha rivolto insulti ed espressioni ingiuriose prima all’arbitro e poi al quarto uomo in occasione del rigore assegnato ai nerazzurri a metà ripresa, reiterando la condotta anche dopo il cartellino rosso estratto dal direttore di gara Doveri. Per questo motivo il giudice sportivo ha sanzionato l’allenatore degli azzurricon due turni di squalifica. Oggi pomeriggio contro il Parma e sabato contro il Sassuolo sarà dunque il vice Cristian Stellini a sostituirlo sulla panchina partenopea.

Veniamo infine al calciomercato. La Juventus, in netta ripresa dopo il difficile inizio di stagione, punta a rinforzare la propria rosa sia durante questa sessione invernale che in vista della prossima estate. Proprio per giugno è stato messo nel mirino nientemeno che Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese classe 1994 è sempre un pilastro del Manchester City, ma ha il contratto in scadenza e per il momento non si vedono rinnovi all’orizzonte. Per questo motivo, i bianconeri starebbero pensando di replicare l’operazione fatta la scorsa estate dal Napoli con De Bruyne per provare a portare il giocatore lusitano in Serie A a parametro zero. Nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo.

