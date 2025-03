Italia: risentimento muscolare per Retegui, non ci sarà contro la Germania

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti dell’Atalanta ha lamentato un fastidio alla coscia destra in questi ultimi giorni e dopo gli esami strumentali di rito è stato rimandato a casa

Tra giovedì e domenica prossima, l’Italia è attesa da due importanti partite di Nations League contro la Germania, valevoli per i quarti di finale della competizione: la prima a Milano e la seconda a Dortmund. In entrambe le gare gli Azzurri dovranno però fare a meno di Mateo Retegui, autore di una stagione fin qui incredibile a livello realizzativo. Il centravanti dell’Atalanta, capocannoniere della Serie A e in lizza per la Scarpa d’Oro, negli ultimi giorni ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra e dopo gli esami strumentali di rito lo staff della nazionale lo ha rimandato a Bergamo per un’analisi più approfondita della situazione. L’attaccante oriundo in ogni caso non sembra avere nulla di grave e potrebbe tornare a disposizione di Gasperini già alla ripresa del campionato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)