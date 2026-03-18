Clamoroso in Coppa d’Africa, Marocco campione a tavolino. Bove ritorna al gol e il Milan mette gli occhi su Parrott

Tempo di lettura 2 minuti

Incredibile ribaltone, tolto il trofeo al Senegal. Intanto, gioia grande per l’ex Fiorentina e Roma dopo il grande spavento. I rossoneri cercano un nuovo bomber

Incredibile quanto sta succedendo intorno all’ultima edizione della Coppa d’Africa, la Confederazione africana ha infatti deciso di ribaltare completamente il verdetto sul campo nato nella finale dello scorso 18 gennaio togliendo il trofeo al Senegal e consegnandolo a tavolino al Marocco. La CAF ha accolto il ricorso della federazione marocchina, che si era subito appellata all’organismo africano dopo l’abbandono del campo da parte del Senegal, che aveva interrotto la finale per una 15ina di minuti abbondanti. Quindi, si passa dall’1-0 Senegal al 3-0 a tavolino in favore del Marocco. Tuttavia, la stessa federazione senegalese ha già presentato ricorso al Tas per cercare di ribaltare nuovamente la decisione. Insomma, la situazione è tutta in divenire, ma ad oggi è il Marocco ufficialmente la nazionale campione d’Africa.

Edoardo Bove ritorna al gol. Il giovane classe 2002, a distanza di diversi giorni da quel drammatico Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, è riuscito a rigonfiare la rete, segnando al 94′ della partita tra il Watford e il Wrexham. Una gioia infinita per Bove, che aveva ripreso l’attività agonistica a fine gennaio firmando appunto per il Watford, squadra militante in Championship. I tifosi inglesi lo hanno poi abbracciato sotto la curva. Avendo un defibrillatore automatico nel proprio corpo, Bove non può giocare, al momento, in Italia.

Edoardo Bove

Il Milan in estate cercherà un attaccante e dall’Inghilterra lanciano un nome nuovo: quello di Troy Parrott. L’attaccante irlandese, classe 2002, sta disputando una stagione da protagonista in Eredivisie con la maglia dell’AZ Alkmaar. Sono 27 le reti in 39 partite complessive con il club in questa stagione per la punta della Nazionale dell’Irlanda, che tra pochi giorni si giocherà l’accesso al Mondiale estivo nel playoff contro la Repubblica Ceca. La sua valutazione si aggira attorno ai 28 milioni di euro. Curiosità: lo scorso 16 novembre, Parrott mise a referto una tripletta storica contro l’Ungheria in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale, permettendo all’Irlanda di staccare il pass per i playoff. Dopo quella fantastica e storica serata, per qualche giorno l’Aeroporto di Dublino venne intitolato proprio “Troy Parrott International”.

Troy Parrott

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gazzetta.it, Sport Mediaset, La Presse