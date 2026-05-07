Il Torino pensa a Gattuso, si ferma Vitik e Sule si ritira dal calcio giocato

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Cairo pensa all’ex CT azzurro per la prossima stagione, distorsione della caviglia per il difensore del Bologna mentre il tedesco appende gli scarpini al chiodo a causa degli infortuni

Il Torino sta già pensando alla prossima stagione. La permanenza di Roberto D’Aversa è tutt’altro che certa e, proprio per questo, Urbano Cairo sta ragionando sul profilo di Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista è libero dopo essersi dimesso da CT dell’Italia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Il Toro potrebbe offrire un contratto triennale a Gattuso.

Martin Vitik non si è allenato con il resto del gruppo nella giornata di oggi. Il difensore della Repubblica Ceca ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra che mette a rischio la sua presenza nella partita di lunedì contro il Napoli. Le condizioni di Vitik verranno valutate nei prossimi giorni ma al momento la sua convocazione è in dubbio.

Martin Vitik

Niklas Sule ha annunciato che si ritirerà dal calcio giocato al termine della stagione. Il difensore è in forza al Borussia Dortmund dal 2022 ed ha preso questa decisione a causa degli infortuni (ha affrontato la rottura del crociato anteriore per ben due volte). Sule ha raccontato il tutto ad un podcast tedesco dove ha spiegato che la paura di essersi rotto per la terza volta il crociato gli abbia fatto che capire che il ritiro era l’opzione migliore. Il centrale tedesco ha giocato in carriera anche con l’Hoffenheim e il Bayern Monaco vincendo ben 14 trofei tra cui 5 Bundesliga e una Champions League con il Bayern. Con la Nazionale tedesca ha conquistato la Confederations Cup. Noi di Passione del Calcio ci teniamo ad augurare fortuna e serenità a Sule in qualunque cosa decida di fare dopo il ritiro.

Niklas Süle

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina