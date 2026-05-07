Scommesse, Fagioli e Tonali patteggiano, Kean a rischio anche per il Genoa, Calhanoglu tenta il recupero per la Coppa Italia

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I due calciatori italiani hanno regolato i conti anche con la giustizia ordinaria, il centravanti della Viola è ancora alle prese con il problema alla tibia, mentre il centrocampista turco forse sarà disponibile per mercoledì prossimo

Dopo la squalifica inflitta dalla giustizia sportiva per il caso scommesse, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali hanno definitivo anche la loro controversia con la giustizia ordinaria optando per il patteggiamento. Nello specifico, il centrocampista della Fiorentina ha patteggiato un mese di arresto con sospensione condizionale della pena, mentre il giocatore del Newcastle ha ottenuto la conversione della pena in una sanzione di 78.250 euro. I due calciatori italiani circa tre anni fa erano stati coinvolti in un’indagine sulle scommesse non autorizzate.

Fagioli

(Fonte immagine: Calciomercato.com)

Dopo il pesante k.o. contro la Roma di lunedì, la Fiorentina giocherà contro il Genoa e potrebbero esserci delle possibili assenze tra i viola. Il più illustre rimane Moise Kean, alle prese da settimane con un problema alla tibia. Il centravanti della Viola ha saltato la sfida contro i giallorossi per motivi familiari, essendo diventato padre per la seconda volta lo scorso fine settimana. Il fastidio alla tibia però persiste ed il suo impiego contro il Grifone rimane in dubbio. Incerta anche la presenza dell’altro attaccante del club gigliato, ossia Roberto Piccoli. Dopo la convincente prova di lunedì sera da subentrato, potrebbe dunque esordire da titolare il giovane Riccardo Braschi.

Kean

(Fonte immagine: Calcionews24.com)

Lo stesso discorso a livello di infortuni si può fare per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è alle prese con un risentimento muscolare al soleo della coscia sinistra ed anche in questi giorni ha svolto sedute di allenamento differenziate. In pochi giorni l’Inter sfiderà per due volte di fila la Lazio allo Stadio Olimpico ma inevitabilmente è il secondo impegno, ossia la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, l’obiettivo del giocatore nerazzurro. Questo sabato infatti, Calhanoglu molto probabilmente non scenderà in campo contro i biancocelesti in campionato, provando il recupero in extremis per l’atto finale della coppa nazionale. La sua presenza però resta in forte dubbio anche per mercoledì.

(Fonte immagine: Calcionews24.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)