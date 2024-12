Urlo Los Angeles Galaxy: i californiani vincono per la sesta volta la MLS

Tempo di lettura 1 minuto

Battuti 2-1 i New York Red Bulls, la squadra di Reus si laurea campione dopo 10 anni di astinenza, l’anno scorso avevano vinto i Columbus Crew. In Brasile trionfo del Botafogo una settimana dopo la Libertadores

I Los Angeles Galaxy nella storia. Sono infatti la prima squadra a vincere per sei volte la MLS, rimane a quota 4 il D.C. United. È successo sabato quando nella finale del campionato statunitense hanno battuto per 2-1 i New York Red Bulls. Accade tutto nella prima frazione con i padroni di casa (si giocava al Dignity Health Sports Park) che vanno sul doppio vantaggio grazie a Paintsil e Joveljic nei primi 13 minuti. Accorcia al minuto 28 Nealis ma il punteggio non cambierà più. Grandi feste in campo e trofeo alzato da una vecchia conoscenza del nostro campionato, Maya Yoshida ex difensore della Sampdoria. In campo anche l’ex Empoli, Grosseto, Pescara, Palermo e Parma Gaston Brugman, infortunato invece Martin Caceres (ex Juve, Verona, Lazio, Fiorentina e Cagliari) così come il talento spagnolo Riqui Puig. Nella fila dei Galaxy anche Marco Reus che riesce a vincere un campionato a 35 anni. L’ex Borussia Dortmund è entrato in campo al 75’ e ha potuto così partecipare alla festa.

Infine in Brasile epilogo anche per il campionato verdeoro che vede per la terza volta campione il Botafogo dopo la vittoria sul San Paolo per 2-1. Un successo che mancava da 29 anni. Altra gioia nel giro di una settimana per i tifosi del Fogao dopo la Copa Libertadores vinta a Buenos Aires.

Glauco Dusso