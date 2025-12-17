Dumfries operato alla caviglia, torna a marzo, Roma su Beto in alternativa a Zirkzee, Dembelé vince anche il Best Fifa Awards

Tempo di lettura 2 minuti

Il terzino olandese ha optato per l’intervento chirurgico e starà fuori almeno due mesi, i giallorossi puntano l’ex giocatore dell’Udinese, la stella del Paris Saint-Germain fa il bis dopo il Pallone d’Oro

Stagione davvero buia finora per Denzel Dumfries. Il suo rendimento in campionato è stato deludente, soprattutto se comparato a quello dello scorso anno, e a ciò si è aggiunto l’infortunio alla caviglia di un mese fa che si è rivelato peggiore del previsto. Il giocatore olandese infatti, vedendo persistere il dolore, ha scelto di sottoporsi ad un intervento chirurgico “di stabilizzazione della caviglia sinistra”. Dumfries ora si trova in una clinica di Londra e dopo l’operazione inizierà un lungo percorso di recupero. Il rientro in campo è previsto tra 2-3 mesi, non prima.

(Fonte immagine: 90min.com)

La Roma continua la ricerca di profili per rinforzare il reparto offensivo. Joshua Zirkzee resta la prima scelta di Massara e Gasperini, ma siccome la trattativa con il Manchester United si preannuncia lunga e complicata si valutano anche alternative come l’ex Udinese Beto, ora in forza all’Everton, e il giovane Jeff Ekhator attaccante duttile del Genoa. Nel caso in cui arrivasse soprattutto Beto, la formazione giallorossa si ritroverebbe con tre centravanti di ruolo. Da capire dunque, parallelamente all’avanzamento di queste trattative, il futuro sia di Evan Ferguson che di Artem Dovbyk.

Zirkzee

(Fonte immagine: TuttoAsRoma.it)

Altro riconoscimento importante infine per Ousmane Dembelé. La stella del Paris Saint-Germain, che lo scorso settembre aveva già vinto il Pallone d’Oro, chiude la sua magica annata aggiudicandosi anche il “Fifa The Best” come miglior giocatore. Il calciatore francese è stato assoluto protagonista del triplete conquistato nella scorsa stagione dai parigini, contribuendo anche a portare il Psg in finale al Mondiale per Club. Dembelé ha voluto ringraziare nuovamente la società, i suoi compagni di squadra e soprattutto il suo tecnico Luis Enrique, che si è aggiudicato il premio Fifa per il miglior allenatore.

(Fonte immagine: Bbc.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: SiamolaRoma.it)