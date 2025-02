Il Parma esonera Pecchia, attesa per il successore

Tempo di lettura 1 minuto

Manca ancora l’annuncio ufficiale ma di fatto la società emiliana ha deciso per il cambio di rotta in panchina, decisiva l’ennesima sconfitta in campionato di ieri

La pennellata di Soulè è stata fatale a Fabio Pecchia che non sarà più l’allenatore del Parma. Qualche mese fa l’ormai ex tecnico gialloblu aveva firmato addirittura il rinnovo. Ora l’andamento in campionato della sua squadra ha indotto la società a dare una sterzata alla situazione. Troppo pochi i 20 punti in classifica che collocano la compagine emiliana al terzultimo posto in classifica davanti soltanto a Venezia e Monza. La quarta debacle consecutiva, ieri pomeriggio con la Roma, è stata decisiva. In attesa dell’annuncio ufficiale della separazione si iniziano a fare i nomi per l’eventuale sostituto. Difficile che Igor Tudor accetti la proposta, nella lista viene fuori anche Cristian Chivu. Sullo sfondo rimane Andrea Pirlo. Il presidente Krause è arrivato in città proprio per sbrogliare la matassa, nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso