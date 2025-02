Champions League e rinnovi Reijnders-Maignan: il Milan prepara una settimana decisiva

Tempo di lettura 1 minuto

Sono ormai cosa fatta i prolungamenti dei contratti del centrocampista e del portiere rossoneri, nel frattempo siamo alla vigilia del ritorno con il Feyenoord

Una settimana molto importante per il Milan quella che inizia oggi. Trapelano voci positive per quanto riguarda i rinnovi di Reijnders e Maignan. Secondo quanto si apprende siamo praticamente ai dettagli per le due operazioni. L’olandese firmerà fino al 2030 mentre il portiere francese sino al 2028 con opzione per un altro anno. Domani invece a San Siro arriva il Feyenoord forte della vittoria tra le mura amiche per 1-0 dell’andata. La squadra di Conceiçao dovrà provare a ribaltare le sorti della qualificazione e regalarsi gli ottavi di finale dove è possibile il derby. Fari puntati sull’ex di lusso, Santiago Gimenez che ha appena siglato il suo primo gol al Meazza dopo quello messo a segno a Empoli. Lui è pronto a colpire anche in Champions League nonostante i suoi vecchi compagni lo conoscano e sapranno come limitarlo. Dovrà cercare di sorprenderli.

Glauco Dusso