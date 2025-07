Il nostro direttore Stefano Rizzo e passione del calcio presenti nel prestigioso ed esclusivo almanacco “CHI E’ CHI del Calcio e dello Sport italiano 2025”

Tempo di lettura 6 minuti

“Chi è Chi Awards” sono premi assegnati dall’omonimo quotidiano online e patrocinati dal Comune di Milano, come riconoscimento del contributo e dell’influenza, individuale e aziendale, in ambiti quali il design, la moda, la comunicazione, lo sport, la bellezza. Tali personalità vengono raccolte in un annuario che riscuote particolare successo ed è oggetto imprescindibile di ogni agenzia di stampa

Per Cristiana Schieppati direttore del CHI E’ CHI l’aspetto umano conta quanto quello professionale anzi di più, se non si fanno le cose con il cuore si rischia di essere solo un’immagine brandizzata di quello che si rappresenta a livello professionale. Il sito CrisalidePress.it è stato uno dei pionieri del settore e si rivolge direttamente agli addetti ai lavori, sottolineando la professionalità e l’umanità di alcuni giornalisti che fanno parte dell’eccellenza italiana. Per chi lavora nella comunicazione CHI E’ CHI del Calcio e dello Sport italiano 2025 rappresenta una raccolta di nominativi e redazioni illustri con le relative coordinate e chi rientra nell’elenco di questo almanacco, la cui prima edizione è risalente al 1998, deve esserne orgoglioso. Inoltre nell’Almanacco sono presenti anche dati delle società di Serie A e B e di varie federazioni calcistiche. Cristiana Schieppati spiega anche che: “Tutti vorrebbero esserci, l’almanacco si trova ovunque, nelle agenzie stampa, nelle varie sedi dei giornali, delle tv, delle radio, infatti anche i giornalisti più snob quando non trovano il loro nominativo mi fanno contattare dalla loro segretaria chiedendo lumi sul perché il suo titolare non sia presente!“.

Ferruccio De Bortoli, Alessandro Del Piero, l’ideatrice del premio “Chi è Chi” Cristiana Schieppati e Pierfrancesco Favino

Riconoscimento per Giorgio Armani come icona della moda

In passato molti personaggi di spicco della moda, del cinema, dello sport, sono stati insigniti del riconoscimento ed inseriti nell’almanacco “Chi è Chi”, come nel 2016 Alessandro Del Piero per lo sport, Pierfrancesco Favino per il cinema, Ferruccio De Bortoli per il giornalismo. In tempi più recenti, lo scorso anno, Giorgio Armani come icona della moda. Il 25 giugno scorso si è svolta, presso la boutique Technogym di Via Durini 1, a Milano, la prestigiosa serata dedicata alla consegna dei premi CHI È CHI AWARDS Sport & Stile con l’ideatrice Cristiana Schieppati ed i riconoscimenti sono andati ad atleti, giornalisti, manager, imprenditori, personaggi dello sport e delle spettacolo che si sono messi in luce, tra i quali troviamo Linus voce storica della radio italiana e direttore artistico di Radio Deejay, che ha ricevuto il Premio Cultura del Movimento.

Linus con il Premio Cultura del Movimento 2025

Come ben spiegato dall’ideatrice del premio, Cristiana Schieppati, tutti vorrebbero far parte dell’Almanacco di Chi è Chi e la redazione di passionedelcalcio.it è estremamente orgogliosa che tale riconoscimento sia stato assegnato al nostro direttore Stefano Rizzo che rappresenta per tutti noi un punto di riferimento imprescindibile, un maestro paziente e premuroso, sempre attento a correggere ed incoraggiare, sempre pronto a spronare la nostra vena giornalistica, lasciandoci piena libertà di espressione, mai un bavaglio, liberi di essere! Confrontandomi con Stefano, ho potuto constatare la sua assoluta volontà nel voler condividere con tutta la redazione la soddisfazione per questo riconoscimento che premia ognuno di noi, il lavoro di tutti, questo il messaggio esplicito che ci ha voluto dare e vuole diffondere il direttore. A tal proposito vorrei riportare il pensiero delle redattrici da poco unitesi al giornale e che in pochissimo tempo hanno saputo apprezzare non solo il lavoro del nostro amato direttore, ma anche la sua umanità.

Stefano Rizzo direttore di passionedelcalcio.it

Daniela Fazzolari: “Ci sono incontri sul cammino di vita che ci fanno davvero credere che lo spessore umano associato ad una professionalità di livello altissimo, qualità che Stefano Rizzo assolutamente possiede, siano ancora presenti in una società che purtroppo sempre più tralascia la serietà e predilige l’arroganza. Sono infinitamente grata a Stefano per questa opportunità!”

Silvana Perrini: “Entrare in passione del calcio e conoscere il direttore Stefano Rizzo è stato davvero un grande onore. Ho trovato in Stefano un professionista serio e preciso, leale e trasparente e soprattutto in grado di stimolare e far crescere coloro che fanno parte della famiglia di passione del calcio. Un grazie speciale perché in un momento difficile a livello personale è riuscito a farmi tornare l’autostima e credere ancora in me. Dovrebbe esserci uno Stefano in ogni redazione, azienda e famiglia, una persona come lui in grado di valorizzare gli esseri umani e soprattutto in grado di uscire dal mondo convenzionale e seguire la propria natura senza essere influenzati da fattori esterni. Davvero un Direttore con la D maiuscola!”

Ed infine l’ultimissima arrivata in redazione:

Gaia Melena: “Stefano Rizzo si dedica al giornalismo sportivo con sensibilità, professionalità e spirito d’innovazione. L’idea di Stefano di avere in passione del calcio una sempre maggiore prospettiva femminile, conservando qualità e serietà, riflette la sua generosità d’animo. I suoi consigli sono indispensabili nel lavoro artigianale di stesura ed il suo modus operandi è esemplare per tutti e soprattutto per chi si approccia come me, da dilettante, al mondo calcistico”.

L’Almanacco con le pagine relative al direttore e alla redazione di passione del calcio

