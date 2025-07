Il Brescia può rinascere e ripartire dalla Serie C

Tempo di lettura 1 minuto

Sembra cosa fatta l’accordo con la Feralpisalò che è pronta a trasferire l’intero club in città. Cellino non appare però propenso a cedere il passo e minaccia battaglia

All’ufficializzazione da parte della FIGC della cancellazione del Brescia, dopo 114 anni di storia, appare all’orizzonte la possibilità di ridargli immediatamente vita. La proposta è arrivata direttamente dal proprietario della Feralpisalò Giuseppe Pasini che trasferirebbe l’intera società dalle rive del Garda alla città bresciana, per ripartire quindi dalla Serie C. La proprietà del nuovo club farebbe capo allo stesso Pasini e alla società A2A di cui il comune è azionista per il 25%. Il progetto è partito e la strada è tracciata, ma bisognerà superare degli ostacoli, perché, ovviamente, si dovrà cambiare denominazione alla squadra, riguadagnare il simbolo e avere la concessione dello Stadio Rigamonti, tutte cose per le quali serve il benestare di Massimo Cellino che non sembra propenso a farsi da parte tanto facilmente.

Luigi A. Cerbara