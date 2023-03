Il Napoli è ad un bivio: vincere o stravincere…

Analizziamo questo finale di stagione per i partenopei che si preannuncia comunque ricco di soddisfazioni

La sconfitta del Napoli contro la Lazio potrebbe essere un primo campanello di allarme. Gli azzurri guidati da Spalletti infatti sono apparsi imprecisi in più di una circostanza, di contro però c’è da evidenziare una buona prova della Lazio ben messa in campo e cinica nel momento giusto.

Nell’arco di un intero campionato per una grande squadra ci possono stare dei passi falsi, ora però bisognerà vedere come reagirà il Napoli, se sarà stato solo un inciampo come già è accaduto con la sconfitta ad inizio anno ’23 contro l’Inter oppure se la squadra magari a livello incoscio è appagata perchè troppo sicura di raggiungere l’obiettivo finale. Il club partenopeo si può permettere il lusso di avere più bonus, può perdere più partite visto il distacco siderale con la seconda in classifica ovvero l’Inter a -15, ma un conto è vincere, magari con poco margine sull’inseguitrice nella classifica finale, che comunque rappresenterebbe un qualcosa di straordinario visto che in A dal 2001 in poi hanno trionfato solo ed esclusivamente le tre grandi del nord, ma un altro conto è stravincere per far schizzare al massimo l’autositma e per gettare le basi su un ciclo da record, considerato che dagli anni ’50 in poi nessuna squadra ha saputo bissare il successo l’anno dopo a parte le solite tre grandi del nord. Oltretutto in questa stagione il Napoli ha la possibilità di vincere in Champions scrivendo la storia in quanto la doppietta serie A-Champions non avrebbe un precedente, a parte le milanesi.

In nessun campionato estero top al momento c’è un distacco così netto tra la prima e la seconda come lo ha il Napoli sulll’Inter. In Premier l’Arsenal viaggia con 5 punti di più rispetto al Manchester City, in Spagna il Barcellona ha 9 punti in più del Real Madrid, 8 ne ha il PSG più del Marsiglia in Francia e infine nella Bundesliga il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund hanno lo stesso punteggio.

Il distacco enorme sulle avversarie non dovrà essere gestito con parsimomia, non ci deve essere nessun calcolo ma solo voglia di non accontentarsi per spingersi oltre. Il Napoli è giunto ad un bivio: vincere o stravincere?

L’incontro con l’Atalanta a partire da sabato, le sfide con le tre grandi del nord, le trasferte insidiose con il Torino, il Monza e il Bologna ci faranno capire molto di più.

Stefano Rizzo