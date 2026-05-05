Como, Fabregas conferma la sua permanenza, polemica Sarri sull’orario del derby, Lukaku torna a Napoli

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Il tecnico catalano vuole continuare a guidare il club lariano anche nei prossimi anni, l’allenatore biancoceleste si scaglia contro la Lega per la calendarizzazione della stracittadina, il centravanti belga ritorna a Castel Volturno

Non sta passando di certo inosservato quanto di buono sta facendo Cesc Fabregas sulla panchina del Como. Già la scorsa estate il tecnico catalano era finito nel mirino dell’Inter e a maggior ragione dopo questo splendido campionato alla guida del club lariano aumenteranno le pretendenti. Si parla molto di Premier, ma proprio al Telegraph l’ex giocatore spagnolo ha chiarito che per il momento lui si trova benissimo a Como: “Potrei restare per 10 anni”, ha dichiarato. Come dargli torto. In riva al lago i fratelli Hartono hanno dato vita ad una realtà allo stesso tempo ambiziosa e paziente. Difficile trovare condizioni migliori.

Fonte immagine: Lazionews.Eu)

Non terminano le polemiche invece sul prossimo derby di Roma, ufficialmente in programma per domenica 17 maggio alle 12:30. Contro questa decisione, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri si è scagliato pesantemente chiedendo addirittura le dimissioni di chi la scorsa estate ha deciso di calendarizzare la stracittadina alla penultima giornata e nello stesso giorno della finale degli Internazionali di Tennis. Così facendo infatti, si è reso inevitabile lo spostamento alle 12:30, dato che di sera il derby non si può disputare per motivi di ordine pubblico ed il primo pomeriggio per l’appunto avrà luogo l’atto finale dell’ATP del Foro Italico. Il club biancoceleste, vista anche la finale di Coppa Italia di mercoledì 13, ha chiesto anche lo spostamento a lunedì, che però è stato negato per garantire la contemporaneità con le altre gare di Serie A. In ogni caso, Sarri ha annunciato che prima e dopo il match contro la Roma non si presenterà ai microfoni per protesta.

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)

In casa Napoli, con la qualificazione matematica in Champions League ancora da conquistare, oggi potrebbe essere una giornata importante per quanto riguarda la questione Lukaku. Il centravanti belga infatti è rientrato ieri sera in Italia dopo più di un mese di assenza in cui, in totale disaccordo con la società, ha deciso di rimanere in Belgio dopo l’ultima sosta per le nazionali per recuperare dai suoi problemi muscolari. È atteso molto probabilmente un confronto con Antonio Conte per chiarire la sua situazione sia per queste ultime giornate che per la prossima stagione. Non si ancora invece se l’attaccante dei partenopei tornerà subito ad allenarsi con il resto del gruppo.

(Fonte immagine: Eurosport.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)