Coppola passa al Brighton: il Verona prende 11 milioni

Il difensore oggi impegnato con la Nazionale Under 21, ma già nel giro dell’Italia Maggiore, andrà a giocare in Premier League

Inizia una nuova e appassionante avventura per Diego Coppola nel campionato più bello e spettacolare al mondo: la Premier League. E’ arrivata infatti l’ufficialità sul trasferimento del giovane difensore della Nazionale Under 21 e della Nazionale maggiore al Brighton. Il Verona prende 11 milioni di euro dalla sua cessione. Settimane sicuramente importanti per Coppola, che il 6 giugno ha esordito in Nazionale contro Haaland, ha superato già la fase a gironi dell’Europeo U21 (la partita contro la Spagna decreterà la prima classificata del gruppo), e nelle ultime ore il passaggio al Brighton. Il classe 2003 di Bussolengo nato e cresciuto all’Hellas chiude la sua esperienza in gialloblù con 85 presenze e 4 gol.

Sandro Caramazza

Fonte foto: tmw