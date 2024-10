Il Milan va a casa del Bayer Leverkusen: Morata out

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera i rossoneri giocheranno nello stadio della squadra campione di Germania nella seconda partita di Champions League. Non dal 1′ l’attaccante spagnolo

Stasera alle 21 match molto importante per il Milan di Fonseca, che sul campo del Bayer Leverkusen va a caccia dei primi punti nella nuova Champions League. Dopo il brutto KO contro il Liverpool, i rossoneri sono chiamati ad una grande prestazione. Di fronte si troveranno il Bayer campione di Germania, che nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco. I tedeschi, all’esordio in Champions League, si sono sbarazzati con un netto 4-0 del Feyenoord a Rotterdam. Fonseca dovrà fare a meno almeno dal primo minuto di Alvaro Morata, che sarà sostituito da Abraham. In campo Leao, così come Pulisic e Loftus-Cheek. In difesa, preferito Pavlovic. Lato Bayer, invece, presente la stellina Wirtz, così come Boniface.

Sandro Caramazza

