Per l’Inter ostacolo Stella Rossa: Inzaghi ne cambia sette

Tempo di lettura meno di un minuto

I nerazzurri stasera alle 21 giocheranno contro la squadra serba allenata da Milojevic. Il tecnico interista dovrebbe fare tanti cambi

L’Inter, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, si rituffa sulla Champions League. Giocherà stasera contro la Stella Rossa di Belgrado, che nell’ultimo turno di Champions League ha perso in casa contro il Benfica per 2-1. Per l’Inter grossa occasione di raccogliere i primi tre punti in questa competizione, dopo l’ottimo pari di Manchester con il City. La squadra, scossa nelle ultime ore dal caso ultras con tanto di intercettazioni nei confronti di Simone Inzaghi e Zanetti con i capi della Curva Nord (arrestati), sarà mutata: sette cambi rispetto a Udine. Dentro Pavard, de Vrij, Carlos Augusto, Zielinski, Dumfries, Arnautovic e Taremi.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gazzetta.it