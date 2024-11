La Roma sprofonda in casa con il Bologna: la società esonera Ivan Juric

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico croato aveva le ore contate, l’ennesimo risultato negativo ha chiuso la sua avventura nella capitale, si attendono decisioni sul successore

Triplice fischio di Roma-Bologna, finita 2-3. Ci è voluta una manciata di minuti. Ecco il comunicato della società giallorossa che annuncia la fine del rapporto con Ivan Juric, ormai al capolinea da qualche partita. La sconfitta con i rossoblu all’Olimpico è stata la spinta finale ad una decisione che era nell’aria. Probabilmente si aspettava la sosta per avere tempo di elaborare la situazione. Le parole di Ghisolfi che hanno fatto seguito alla nota ufficiale dicono questo. Dirigenza già al lavoro per trovare il sostituto, anche la proprietà sembra in arrivo a Roma. I nomi sono quelli noti ma ancora non trapela nulla. La suggestione principale è quella di Roberto Mancini ma bisognerà aspettare. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti. Juric lascia una squadra senz’anima con diversi casi irrisolti. Ultimo quello riguardante Dybala pronto a giocare ieri ma ufficialmente fermo per un fastidio muscolare. Al prossimo allenatore il compito di raccogliere i cocci di una squadra in crisi nera.

Glauco Dusso