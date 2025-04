Il Liverpool avrà le sue colonne: ecco i rinnovi di Salah e van Dijk

Tempo di lettura 1 minuto

L’egiziano è ufficiale, per l’olandese l’accordo è a un passo, i tifosi dei reds possono tirare un sospiro di sollievo dopo mesi di graticola. Niente da fare, invece, per Alexander-Arnold

Liverpool può festeggiare. Non ancora per la Premier League ampiamente ipotecata ma bensì per i rinnovi di due colonne portanti della squadra di Slot. Ufficiale il prolungamento sino al 2027 di Mohamed Salah. L’egiziano ha fatto tribolare i suoi tifosi visto che sino a qualche mese fa l’accordo sembrava molto lontano, dopo anche le dichiarazioni dello stesso attaccante. Oggi invece la fumata bianca che restituisce il sorriso ai sostenitori della sponda rossa del fiume Mersey. In dirittura d’arrivo la firma anche dell’altro pilastro reds. Virgil van Dijk è pronto, per la stessa durata del compagno, a ricevere il suo nuovo contratto. Non è dello stesso avviso Trent Alexander-Arnold che saluterà a fine stagione probabilmente accasandosi, come da rumors di mercato, al Real Madrid.

Glauco Dusso