Serie B 2024-25: per gli scommettitori il Sassuolo ha un piede in Serie A

Non chi comincia, ma quel che persevera: il motto della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana ben si adatta alle risultanze dell’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le puntate online relative alla vincente della Serie B 2024-25, con un focus anche sui tre gironi di C. Dalle speranze di Sassuolo e Pisa di ritrovare la massima serie alla risalita sul Palermo, gli scommettitori paiono avere le idee ben chiare

Quote vincente Serie B, il Sassuolo vola e il Pisa a ruota

Chi scommette prevede una sfida “Mundial” in chiave vincente della Serie B 2024-25. Sono, infatti, Sassuolo e Pisa, guidate da due degli eroi dell’Italia campione del mondo nel 2006, le squadre favorite per la vittoria della cadetteria, vista anche la continuità delle due formazioni lungo tutto l’arco del torneo.

Sui neroverdi di Grosso punta più della metà della platea (52,1%), mentre i nerazzurri di Filippo Inzaghi, secondi a 9 lunghezze dagli emiliani, attraggono il 24,2% delle scommesse complessive. Le previsioni fin qui sono azzeccate: gli emiliani ritroverebbero la Serie A dopo appena un anno di purgatorio, mentre i toscani tornerebbero a calcare il palcoscenico più prestigioso del calcio italiano, sfiorato nel recente passato, per la prima volta dal 1990-91.

Interessante è il dato che riguarda il Palermo. La formazione siciliana, alla vigilia, era data tra le favorite per la promozione, ma ha poi vissuto una stagione di continui alti e bassi che la relegano “solo” in zona playoff. Con un ritardo di 27 punti a 6 giornate dalla fine, il titolo per i rosanero è matematicamente sfumato: tuttavia, quella fiducia iniziale da parte degli scommettitori resta fotografata dal 7,8% di preferenze accordate alla squadra di Dionisi, quarta nel borsino previsionale dietro solo al duo di testa e allo Spezia (10%).

In questo senso, si evince come le preferenze degli scommettitori non seguano necessariamente l’ordine di classifica: basti pensare che alla vittoria del campionato da parte della Cremonese, 7 punti più su rispetto al Palermo, crede appena l’1,6% della platea. Stessa percentuale per la Sampdoria: disattese, in questo caso, le previsioni di chi ha puntato sui doriani, attualmente terzultimi e chiamati a evitare una clamorosa retrocessione.

Analizzando le scommesse Serie B per aree Nielsen, emergono differenti vedute: il Sassuolo, per esempio, va forte al Nord Ovest, ma è accreditato anche al Sud; di contro, il Pisa convince solo al Nord ed è, invece, poco scommesso nel Meridione. Stesso discorso, più marcato, per lo Spezia, su cui si punta praticamente solo al Nord Italia. Il “fattore campo”, in questo senso, non sempre viene rispettato: lo testimoniano, tra gli altri, il Palermo, che attrae i maggiori consensi al Nord Ovest, e la Cremonese, che sprinta al Sud.

Favorite e numeri delle giocate della Serie C 2024-25

Tra presente e futuro. L’indagine dell’Osservatorio Lottomatica esamina anche i pronostici circa le vincitrici dei tre gironi di Serie C, ovvero le squadre che l’anno prossimo, assieme a chi la spunterà ai playoff, saranno protagoniste proprio in cadetteria dopo aver trionfato nelle quote Serie C.

Nel girone A la sfida, per gli utenti, è tra Padova e Vicenza: un derby tutto veneto che polarizza le puntate in chiave vincente. A spuntarla sono nettamente i biancoscudati, con il 78% delle scommesse totali contro il 22% dei biancorossi. Fino a un mese fa le previsioni erano corrette: poi, però, il Padova ha rallentato e il Vicenza, trovatosi sotto anche di 10 punti all’inizio del girone di ritorno, ha recuperato e superato i rivali, su cui ora, a 3 giornate dalla fine, ha 1 punto di vantaggio. Percentuali residuali in fase di pronostico per una delle retrocesse lo scorso anno dalla B, la Feralpisalò (0,10%), terza in solitaria: i Leoni del Garda hanno 13 punti di ritardo dal Padova secondo e 10 di vantaggio sull’AlbinoLeffe quarto.

Dei raggruppamenti della Serie C 2024-25, quello con l’esito più delineato è il girone B. A comandare è la Virtus Entella, che, con 8 punti in più della Ternana seconda, è a un passo dal ritrovare la B dopo 4 anni. Nonostante sulla carta, alla vigilia, fossero numerose le possibili contendenti, i liguri hanno disputato un campionato solido e regolare, convincendo gli scommettitori, il 77,5% dei quali ha puntato, correttamente, sulla vittoria degli uomini di Fabio Gallo. Appena il 5,65% di scommesse sono appannaggio della Ternana, prima inseguitrice dell’Entella in classifica, nonostante cervellotici cambi in panchina. Quasi il triplo delle preferenze per il Pescara (15,8%), ma gli abruzzesi, in zona playoff, non hanno quasi mai lottato per il primato. Da segnalare qualche puntata, pur se residuale, su Campobasso e Spal che, in realtà, più che sognare il salto di categoria, si vedono costrette a lottare per mantenerla.

Nel girone C, infine, il duello è tra Avellino e Cerignola, separate da 2 punti in vetta alla classifica a 3 giornate dalla fine, e con una decina di punti di vantaggio sul Monopoli terzo. Il testa a testa si ripropone anche nel borsino previsionale su Lottomatica: a spuntarla nettamente, con il 49% delle puntate totali, sono i Lupi di mister Biancolino, che anche in caso di arrivo a pari punti con i pugliesi, sarebbero premiati dalla miglior differenza reti (in parità, invece, gli scontri diretti). Forse anche per questo, il Cerignola raccoglie solo il 20% delle preferenze, nonostante il ridotto gap in classifica. Da segnalare il 19% di puntate sul Benevento vincente: previsioni disattese, in questo caso, visto che le Streghe viaggiano a 20 punti di distacco dalla vetta e si giocheranno ai playoff le residue chance di promozione. Post-season cui cercherà di accedere il Trapani: il 6,9% della platea ha puntato sul doppio salto di categoria dei granata. Qualche consenso in chiave vincente del girone C della Serie C 2024-25 anche per Crotone (2,2%) e Catania (1,8%), al momento in zona playoff, e per Foggia (0,3%) e Messina (0,2%): i siciliani, però, sono ultimi e a un passo dalla retrocessione in Serie D. La classifica piange anche per i rossoneri, ritrovatisi nei bassifondi nel momento clou della stagione e ora chiamati a rimboccarsi le maniche per evitare i playout.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/vincenti-serie-b-serie-c-2025

