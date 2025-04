Europa e Conference League: Lazio assiderata, Fiorentina col minimo scarto in Slovenia

Tempo di lettura 1 minuto

Nell’andata dei quarti di finale delle altre competizioni europee spiccano la pareggite da una parte e i pronostici rispettati dall’altra, italiane a doppia faccia

Con buona pace del ranking è stato un giovedì più amaro che dolce quello vissuto ieri. In Europa League il Bodo Glimt conferma quanto sia difficile andarsi a giocare un match al gelo e sul campo sintetico. La Lazio ci casca con tutte le scarpe. 2-0 per i norvegesi e grandi riflessioni per la squadra di Baroni sembrata l’ombra di sé stessa. All’Olimpico sarà tutt’altra partita ma dopo un viaggio della speranza per tornare e un derby da disputare chissà come arriveranno i biancocelesti a giovedì prossimo. Epidemia di pareggi nelle altre sfide, saranno quindi delle gare di ritorno ad alta tensione per tutti: reti bianche tra Rangers e Bilbao, 2-2 in Lione–Manchester United con Onana caduto nel sortilegio prepartita di Matic. Infine 1-1 nella sfida Tottenham-Eintracht.

In Conference League previsioni della vigilia rispettate. La Fiorentina porta a casa la pelle in casa del Celje anche se forse Palladino avrebbe sperato in un divario maggiore. Il 2-1 per i viola non rende la vita tranquilla per il ritorno, visto che i toscani sono facili alle amnesie come del resto ieri quando un decisivo De Gea ha evitato il pareggio sloveno. Altre gare che vedono un prevedibile ampio successo del Chelsea tra le mura del Legia Varsavia (3-0), la vittoria esterna del Rapid Vienna sul Djugarden e l’agevole 2-0 rifilato dal Betis al Jagiellonia.

Glauco Dusso