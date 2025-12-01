Il Lens si prende la testa della Ligue 1! Napoli con il centrocampo all’osso, il Bologna vuole il secondo posto

Tempo di lettura 3 minuti

In Francia sorpresa in cima alla classifica, in serie A, invece, problemi per Conte che si ritrova con gli uomini contati in mezzo mentre stasera i felsinei vogliono continuare a sognare contro la Cremonese

Un weekend a sorpresa quello appena passato in Ligue 1. Il Lens, infatti, si issa al primo posto solitario grazie alla vittoria per 2-1 in casa dell’Angers. La squadra di Thauvin, autore della doppietta decisiva, approfitta della sconfitta del PSG e del pareggio subìto all’ultimo respiro dal Marsiglia. Un risultato inaspettato che certifica quanto, almeno per il momento, sia equilibrato il campionato francese che ultimamente era stato cannibalizzato dalla squadra di Luis Enrique. La caduta di Montecarlo dei parigini, invece, ha aperto nuovi scenari. Tutti si aspettavano l’affermazione dell’OM di De Zerbi e invece sono arrivati i giallorossi a mettersi davanti a tutti. Molta curiosità per vedere come proseguiranno le ostilità visto che le tre squadre sono racchiuse in soli 2 punti.

Tornando in serie A grande entusiasmo a Napoli per la vittoria di ieri sera a Roma. Guardando poi all’infermeria Antonio Conte non può certo sorridere. Infatti oggi a Londra si è operato Billy Gilmour per il problema all’anca. Il tecnico ha già spiegato che il centrocampista si fermerà per due mesi. Assenza che si va ad aggiungere a quelle già note di De Bruyne e Anguissa. Tre tegole che riducono ai minimi termini la mediana partenopea che dovrà affrontare diverse gare nelle prossime settimane. A gennaio ci sarà sicuramente un intervento sul mercato ma fino ad allora Conte dovrà operare con il materiale umano rimasto.

Gilmour infortunato – Fonte calcionapoli1926.it

Infine grande appuntamento questa sera al Dall’Ara con il match che chiude la tredicesima giornata del campionato italiano. Il Bologna ospita la Cremonese in un match tutt’altro che scontato. In caso di vittoria, però, dei rossoblu quest’ultimi aggancerebbero Roma e Inter al terzo posto a un solo punto dalla vetta. Un risultato clamoroso per un torneo che si sta facendo sempre più avvincente. Sarebbe oltremodo una conferma per la squadra di Italiano che gradualmente nelle ultime stagioni sta migliorando le sue prestazioni, figlie di un lavoro certosino operato negli ultimi anni da società, allenatore e giocatori. Prima però bisogna battere la Cremonese, altra realtà che nonostante sia una neopromossa sta dimostrando il proprio valore con la guida di un mister esperto come Davide Nicola.

L’esultanza dei giocatori rossoblu nell’ultimo match contro l’Udinese – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso