Festa Flamengo, sua la Copa Libertadores! Altro trionfo per Messi, Inter Miami campione della Eastern Conference, la Juventus perde Vlahovic

I rossoneri brasiliani battono in finale il Palmeiras, la squadra del campione argentino si giocherà la finalissima per la vittoria della MLS mentre i bianconeri attendono di sapere quanto starà fuori il loro attaccante
Grande entusiasmo nella parte rossonera di Rio de Janeiro. Il Flamengo, infatti, ha vinto la sua quarta Copa Libertadores battendo 1-0 i connazionali del Palmeiras. Allo stadio Monumental di Lima basta un gol dell’ex juventino Danilo nella ripresa per portare a casa il trofeo. La squadra, allenata da Filipe Luis, è formata da diversi ex giocatori della nostra serie A. Oltre a Danilo anche Alex Sandro, Jorginho, Vina, Emerson Royal, Pedro e Pulgar. Il Flamengo è riuscito a creare una squadra di grande spessore ben orchestrata da Filipe Luis che con la maglia rossonera aveva vinto le due coppe precedenti nel 2019 e 2022. La prima invece era arrivata nel 1981.
Più a nord è arrivato un altro trionfo. L’Inter Miami di Messi si è aggiudicato la Eastern Conference battendo il New York City nella finale per 5-1. Adesso si andrà a giocare l’atto conclusivo per la vittoria della MLS contro la vincitrice della Western Conference. Si tratta dei Vancouver Whitecaps che hanno avuto la meglio sul San Diego FC per 3-1. Sabato sarà quindi Lionel Messi contro Thomas Muller per il successo nel campionato statunitense.
Infine brutte notizie per la Juventus che nonostante il successo sul Cagliari di sabato pomeriggio non può sorridere fino in fondo. Dusan Vlahovic è uscito anzitempo visibilmente dolorante per un problema muscolare che non sembra di poco conto. Si teme un’importante lesione all’adduttore sinistro. Luciano Spalletti dovrà fare a meno della sua punta per diverse gare, gli esami diranno precisamente per quante. Scaldano i motori dunque David e Openda, fin qui deludenti, che dovranno alternarsi nei prossimi match dei bianconeri.
Glauco Dusso