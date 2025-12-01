Festa Flamengo, sua la Copa Libertadores! Altro trionfo per Messi, Inter Miami campione della Eastern Conference, la Juventus perde Vlahovic

Tempo di lettura 2 minuti

I rossoneri brasiliani battono in finale il Palmeiras, la squadra del campione argentino si giocherà la finalissima per la vittoria della MLS mentre i bianconeri attendono di sapere quanto starà fuori il loro attaccante

Grande entusiasmo nella parte rossonera di Rio de Janeiro. Il Flamengo, infatti, ha vinto la sua quarta Copa Libertadores battendo 1-0 i connazionali del Palmeiras. Allo stadio Monumental di Lima basta un gol dell’ex juventino Danilo nella ripresa per portare a casa il trofeo. La squadra, allenata da Filipe Luis, è formata da diversi ex giocatori della nostra serie A. Oltre a Danilo anche Alex Sandro, Jorginho, Vina, Emerson Royal, Pedro e Pulgar. Il Flamengo è riuscito a creare una squadra di grande spessore ben orchestrata da Filipe Luis che con la maglia rossonera aveva vinto le due coppe precedenti nel 2019 e 2022. La prima invece era arrivata nel 1981.

Più a nord è arrivato un altro trionfo. L’Inter Miami di Messi si è aggiudicato la Eastern Conference battendo il New York City nella finale per 5-1. Adesso si andrà a giocare l’atto conclusivo per la vittoria della MLS contro la vincitrice della Western Conference. Si tratta dei Vancouver Whitecaps che hanno avuto la meglio sul San Diego FC per 3-1. Sabato sarà quindi Lionel Messi contro Thomas Muller per il successo nel campionato statunitense.

La festa dei giocatori dell’Inter Miami – Fonte athlonsports.com

Infine brutte notizie per la Juventus che nonostante il successo sul Cagliari di sabato pomeriggio non può sorridere fino in fondo. Dusan Vlahovic è uscito anzitempo visibilmente dolorante per un problema muscolare che non sembra di poco conto. Si teme un’importante lesione all’adduttore sinistro. Luciano Spalletti dovrà fare a meno della sua punta per diverse gare, gli esami diranno precisamente per quante. Scaldano i motori dunque David e Openda, fin qui deludenti, che dovranno alternarsi nei prossimi match dei bianconeri.

Le lacrime di Dusan Vlahovic all’uscita dal campo – Fonte sportnews.snai.it

Glauco Dusso