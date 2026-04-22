Il Leicester retrocede in League One, Marquez CT del Messico dopo il mondiale, Malagò valuta la candidatura in Figc

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Il club inglese scende in terza divisione dieci anni dopo l’incredibile trionfo in Premier, l’ex difensore sarà la prossima guida della nazionale messicana, l’ex presidente del Coni si ha incontrato i vertici della Lega di Serie A

Dieci anni fa, il Leicester realizzava una delle più grandi imprese della storia del calcio vincendo la Premier League. Una cavalcata tanto inattesa quanto straordinaria quella dei ragazzi di Claudio Ranieri. Dieci anni dopo invece, la situazione è profondamente mutata: le Foxes sono prima retrocesse in Championship nel maggio del 2023, poi risalite in massima serie nel 2024, di nuovo riscese in seconda divisione lo scorso anno e poi ieri sera, a causa del pareggio per 2-2 contro l’Hull City, sono state matematicamente condannate a scendere in League One, la terza divisione del calcio inglese. Un crollo verticale, purtroppo facilitato anche dalla tragica morte del presidente Vichai nell’ottobre del 2018.

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Il Messico si è già portato avanti ed ha ufficializzato la nomina di Rafa Marquez come prossimo commissario tecnico della nazionale una volta terminata la kermesse iridata. L’ex difensore ha collezionato 147 presenze da giocatore con la selezione messicana, disputando cinque campionati del mondo (dal 2002 al 2018) di cui quattro come capitano. Già ora Marquez ricopre il ruolo di vice del CT Javier Aguirre, ingaggiato nell’agosto del 2024, e a lui succederà dopo il mondiale che sarà ospitato anche dal Messico.

Aguirre e Marquez

(Fonte immagine: Diretta.it)

Sono settimane movimentate infine ai vertici del calcio italiano. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, si attende innanzitutto la data del 13 maggio per l’ufficialità delle candidature a presidente federale. Il prossimo 22 giugno poi si terranno le elezioni. Uno dei nomi più caldi è quello dell’ex numero uno del Coni Giovanni Malagò, sponsorizzato principalmente dalla Lega di Serie A. Ed è proprio da lì che Malago ha voluto iniziare il suo ciclo di incontri per valutare la possibilità di candidarsi oppure no. La decisione definitiva in tal senso è attesa entro la prossima settimana.

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Luca Missori

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