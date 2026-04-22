Alisson-Juve, accordo verbale. Milan su Goretzka e Ismael Kone, le ultime verso Atalanta-Lazio

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I bianconeri hanno messo nel mirino il portiere brasiliano, il Diavolo punta a rafforzare il centrocampo e in serata ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia

La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con Alisson. Il portiere brasiliano, in forza al Liverpool, ha contratto in scadenza il 30 giugno 2027 ma potrebbe lasciare i Reds con un anno di anticipo. L’ex numero uno della Roma, in Premier League dall’estate del 2018, andrebbe a prendere il posto di Michele Di Gregorio, che quest’anno ha avuto notevoli difficoltà. Nelle prossime settimane ci saranno dei colloqui tra il Liverpool e lo stesso Alisson per capire il da farsi. Il portiere ha aperto ad un ritorno in Italia, ma vorrebbe lasciarsi bene con il suo attuale club.

Il Milan, ormai ad un passo dal ritorno in Champions League, vuole costruire una rosa da primissimo livello a Max Allegri in vista della prossima stagione. L’allenatore livornese vuole giocatori già pronti per certi livelli. Ecco perché il Diavolo si è messo fortemente sulle tracce di Leon Goretzka. Il tedesco, che lascerà a zero il Bayern Monaco, è un nome caldissimo per il centrocampo e nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche l’affondo decisivo. Occhio anche a Ismael Kone, centrocampista canadese del Sassuolo. Sei gol in Serie A per lui al primo anno in Italia. Il Sassuolo lo ha pagato circa 13 milioni di euro e già ne vale 25.

Ismael Kone

Questa sera alle 21 ci sarà Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 2-2 dell’Olimpico. La vincente andrà ad affrontare l’Inter il prossimo 13 maggio. Palladino dovrebbe puntare su Scamacca al centro dell’attacco, supportato dalla classe di De Ketelaere, leggermente affebbrato, e dall’imprevedibilità di Zalewski. La Lazio, reduce dalla sorprendente vittoria per 0-2 contro il Napoli in campionato al Diego Armando Maradona, dovrebbe riconfermare molte pedine della sfida con gli azzurri: da Cancellieri e Noslin in avanti.

Atalanta-Lazio

Sandro Caramazza

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