Il Genoa ufficializza Bijlow, Roma su Dragusin, in stallo Zirkzee, ipotesi scambio Sohm-Fabbian tra Fiorentina e Bologna

Tempo di lettura 2 minuti

Il Grifone dà il benvenuto all’ormai ex portiere del Feyenoord, i giallorossi puntano a rinforzare ancora la rosa, viola e felsinei protagonisti di una doppia trattativa di mercato

Dopo settimane di attesa, il Genoa ha piazzato un importante colpo di mercato per potenziare la rosa in ottica salvezza. Si tratta di Justin Bijlow, portiere olandese classe 1998. Cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, ha esordito con la formazione di Rotterdam nel 2017 collezionando 152 presenze totali con la prima squadra. Dopo quasi dieci anni di campionato olandese, Bijlow lascia i Paesi Bassi e si trasferisce in Serie A a titolo definitivo. Nella giornata di ieri sono state effettuate le visite mediche ed è stata messa la firma sul contratto, con l’obiettivo di impiegare l’estremo difensore olandese già domenica prossima contro il Bologna.

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.it)

Dopo i due ottimi colpi Vaz e Malen, la Roma sembra orientata a muoversi ancora nel mercato di gennaio; mentre è in stallo l’affare Zirkzee, a causa delle resistenze del Manchester United e della contemporanea concorrenza della Juventus, i giallorossi starebbero pensando a rinforzare appunto l’attacco e anche la difesa. Massara sta guardando in casa del Tottenham, dove Tel e Dragusin stanno faticando e non poco. Il difensore ex Genoa ha già l’accordo con il club capitolino, che lo vorrebbe subito per rimpiazzare l’infortunato Hermoso. Restano da sciogliere i nodi relativi al tipo di riscatto, mentre per Tel (escluso dagli Spurs nella lista Uefa per la Champions League) la trattativa è ancora da avviare.

(Radu Dragusin, difensore del Tottenham, fonte immagine: Romagiallorossa.it)

Infine, un’altra notizia di mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, Fiorentina e Bologna starebbero lavorando ad uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Simon Sohm e Giovanni Fabbian. Entrambi hanno collezionato 21 presenze tra tutte le competizioni con le rispettive squadre, ma ultimamente stanno faticando a trovare spazio. L’accordo, che verrà finalizzato al più tardi nei prossimi giorni, prevede un doppio prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro per il centrocampista svizzero e ad una cifra leggermente superiore, anche se non ancora concordata, per l’esterno rossoblù. Si attende a breve l’ufficialità.

(Fonte immagine: Corriere.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)